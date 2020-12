Vi sfidiamo a creare torte-riccio più brutte di queste

Tutti noi ci sentiamo un po' chef e un po' artisti. Soprattutto dopo il periodo di isolamento sociale, in molti si sono cimentati dietro ai fornelli, senza dimenticare quel pizzico di creatività degno dei cuochi più quotati. I risultati a volte non sono quelli sperati... ma la buona volontà viene sempre premiata.

Una delle cose più difficili da fare, ma anche la più ricercata, è la torta a forma di riccio... un vero must in queste feste natalizie in arrivo. Provateci anche voi, ma fate attenzione... e non seguite l'esempio di questi pasticceri in erba, che hanno creato dei dolci davvero disastrosi.

(Fonte: Boredpanda)