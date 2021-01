Ecco come sono cambiati i protagonisti dei meme più famosi del web

"Disaster Girl"

Questo meme famosissimo ritrae la piccola Zoe Roth immortalata dal padre Dave nel 2004 mentre osserva i vigili del fuoco che spengono un incendio a due isolati dalla loro casa. Con questo scatto Dave ha vinto un concorso per una rivista fotografica. Lo scatto è diventato virale ed è stato utilizzato in innumerevoli fotomontaggi su eventi famosi. Zoe, che oggi è cresciuta, ha dichiarato che le piacerebbe utilizzare la notorietà di questo meme per pagare le spese per il college, ma desidera anche che la gente la conosca per ciò che è realmente. (Fonte: boredpanda.com)