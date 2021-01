6 personaggi famosi trasformati in personaggi Pixar

Chi ama i cartoni animati di certo avrà sognato almeno una volta di far parte di quel mondo: oggi è possibile, in un certo senso, grazie a ToonMe. Si tratta di una divertentissima app che riesce a trasformare il volto di una persona ritratta in una foto in quello di un personaggio Pixar, con lo stile dei personaggi di fantasia più amati degli ultimi anni.

L’applicazione sta davvero spopolando e i social si stanno riempiendo di immagini di nuovi personaggi dei cartoni animati, creati a partire dalle foto degli utenti. Il sito BoredPanda.com si è divertito a utilizzare le fotografie di alcuni personaggi famosi per vedere come appaiono in versione Pixar.

Credits: boredpanda.com – toonme.com