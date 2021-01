Ecco chi potrebbe sostituire Trump in “Mamma ho riperso l’aereo” secondo il web

Dopo l’assalto a Capitol Hill, Donald Trump è stato bannato dai social con l’accusa di aver incitato all’insurrezione. Mentre per il quasi ex Presidente degli Stati Uniti i guai continuano a Washington con l’impeachment, anche il popolo del web si scaglia contro di lui: molti utenti dei social sostengono che il tycoon non debba essere solo bannato dai vari network e rimosso dalla sua carica, ma anche dal film “Mamma ho riperso l’aereo” del 1992.

In questa pellicola, infatti, Trump fece una comparsa, interpretando sé stesso: nella breve scena che lo vede come protagonista, il Presidente indica al piccolo Kevin McCallister la strada per trovare la reception dell’albergo in cui è appena entrato. Com’è noto, il bambino era interpretato da Macaulay Culkin e adesso anche l’attore si è unito al coro del popolo del web che, a gran voce, sta chiedendo che l’immagine di Trump venga cancellata dal film.

Alcuni utenti hanno fatto anche molto di più, proponendo anche delle valide alternative a Trump, con dei simpatici fotomontaggi che stanno spopolando sui social.

