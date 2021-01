Bernie Sanders, dall’Inauguration Day ai meme. Ecco i più belli

In questi giorni sui social uno dei trend topic è quello che vede come protagonista Bernie Sanders, Senatore democratico del Vermont. Il motivo è molto semplice: all’Inauguration Day il politico è stato fotografato in una posa davvero esilarante, mentre era seduto su una sedia sugli spalti dove le personalità politiche hanno assistito alla cerimonia di insediamento del nuovo Presidente Joe Biden e della sua Vice, Kamala Harris.

A causa delle norme anti-Covid, gli spettatori erano seduti a distanza di sicurezza: in questa foto Sanders, però, sembra davvero isolato da tutti. È seduto sulla sedia, con le gambe e le braccia incrociate, mentre la sua espressione e il suo atteggiamento sembrano imbronciati, anche se il suo volto è coperto dalla mascherina.

Con questa storia, Sanders è diventato popolare; il merito è anche dei pesanti guanti di lana decorati con stampe che indossava durante la cerimonia e che hanno fatto notizia, al punto da diventare un hashtag, #BerniesMittens (i guanti di Bernie). “Noi nel Vermont siamo abituati al freddo e non siamo preoccupati molto della moda – ha spiegato il Senatore alla CBS - a noi interessa stare al caldo ed è ciò che è successo oggi”. Tra l'altro, poi è stato reso noto che i guanti sono stati realizzati da Jen Hellis con lana recuperata da vecchi maglioni e foderati con pile ricavato da bottiglie di plastica riciclate.

La foto del Senatore seduto tra il pubblico all’Inauguration Day è subito diventata virale sul web e ben presto si è trasformata anche in un meme: con abili fotomontaggi, la figura del Senatore è stata inserita nelle immagini più disparate, dai quadri fino alle scene dei film. Il risultato è davvero tutto da ridere.

