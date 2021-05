Disneyland riapre in America: le foto sono emozionanti

In California il 7 maggio ha riaperto Disneyland dopo una chiusura di oltre 400 giorni causa Covid. Gli ingressi sono contingentati e la capienza massima è fissata al 25% del normale regime. Quindi sono “pochi” quelli che sono riusciti ad accaparrarsi gli ingressi per l’emozionante riapertura. Una delle visitatrici, Claudia Martinez ha dichiarato al Los Angeles Times: "Per noi è come tornare a casa". Durante la pandemia ci siamo abituati (malvolentieri) a rinunciare a ogni forma di intrattenimento, invece eccola la magia, con la canzone della Bella e La Bestia ad accogliere i visitatori e ci si sente subito benvoluti: “Stia con noi, stia con noi si rilassi d’ora in poi...”

E possono tirare un sospiro di sollievo anche i quasi 10 mila dipendenti in congedo durante questi mesi di chiusura. Per loro c’è in ballo qualcosa di più che lo svago. Per l’occasione era presente anche Bob Iger, presidente del cda di Walt Disney Company, in prima persona ad accogliere gli ospiti e Josh D’Amaro, presidente della divisione Disney Parks. Hanno voluto metterci la faccia, scommettere su un nuovo inizio. Ovviamente non si parla solo dei parchi di intrattenimento: questo è un momento storico di ripresa dopo un periodo terribile, negli USA oggi sono già 100 milioni gli abitanti vaccinati con entrambe le dosi e si va verso una socialità come prima della pandemia.

Scorri la gallery per vedere quanta emozione ha travolto il parco di Disneyland, i visitatori e tutto lo staff.