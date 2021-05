Volete 4 esempi di cose stupide che possono accadere a una pompa di benzina? Eccoli

I distributori di benzina sono luoghi di passaggio per definizione. Nessuno ci sta mai che per pochi minuti (a parte chi ci lavora). Un'ottima scusa per mostrarsi in tutta la propria stupidità e scappare via!

Oggi però che abbiamo gli smartphone sempre in mano le immagini rubate ai distributori sono un'infinita e raccontano tutti i nostri disagi mentali.

C'è chi crede che arriverà l'apocalisse e si prepara riempiendo di benzina tutte le taniche che trova e chi non avendo a disposizione nemmeno quelle crede che sia sicuro e intelligente mettere la benzina in sacchetti di plastica. Sì, è successo davvero. Qualcuno prova a fare benzina lo stesso anche quando un inequivocabile sacchetto fiallo che copre il bocchettone vuole farvi desistere: la pompa è rotta! Ma niente, una donna ci prove lo stesso, finché non vedo non credo.

In una stazione di benzina molto allegra potete trovare direttamente un clown a farvi il pieno, ma poi si paga davvero, non è uno scherzo. Infine se vivete in zone particolarmente dimenticate da Dio, alla pompa di benzina troverete compagnia, ad esempio due piccoli orsi bruni che hanno scambiato il gasolio per fresca acqua di fonte!

Scorrete la gallery per vedere con i vostri occhi le stranezze del mondo là fuori!