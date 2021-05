Non esagerate con Photoshop o potreste ottenere questi inquietanti risultati

Con i social è facile mostrarsi meglio di quel che si è in realtà, ma occhio a non esagerare, perché essere smascherati è facilissimo alla prima distrazione. I dettagli che svelano il ritocco digitale fatto male sono spesso gli stessi: le ombre, le linee irregolari che si creano aumentando le forme qui e là e poi proporzioni sballate, colori improbabili, pelle troppo lisce per essere vera, e così via.A cascarci a volte sono anche i vip, lo sa bene il cantante John Clayton Mayer che ha postato su instagram una foto dal volto angelico e bambinesco, un po’ troppo liscio per essere vero però! Ed è successo anche alla conduttrice e imprenditrice Khloé Kardashian che in uno scatto sui social esagera nel ritoccare le forme, tanto da farla sembrare Big Jim.

Così come i vip anche i comuni mortali hanno imparato ad abusare di photoshop e spesso i risultati sono imbarazzanti. Dai un’occhiata alla gallery e fatti due risate!