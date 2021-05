5 confezioni assurde che dimostrano quanta plastica inutile usiamo

Nell'Oceano Pacifico c’è un cumulo di plastica così grande che lo hanno chiamato Isola di plastica e no, non è un bel luogo di villeggiatura. Ormai lo sappiamo la situazione è sfuggita di mano e i pesci mangiano plastica ogni giorno. Le due cose da fare per provare a salvare il pianeta, se mai fossimo ancora in tempo, sono due: riciclare ed evitare gli sprechi. Per la prima contiamo sull’impegno dei singoli, ma per evitare i grandi sprechi di imballaggi inutili andrebbe sensibilizzata la grande distribuzione che a volte sembra invece divertirsi ad aggiungere mini-confezioni dentro confezioni più grandi e a impacchettare tutto pezzo per pezzo, soprattutto se parliamo di frutta si scade nel ridicolo. Avete mai visto acini d’uva singolarmente disposti in un contenitore in plastica e polistirolo che prevede un posticino per ogni acino? Manco fossero passeggeri in prima classe!

Se alcune scelte sono fatte per apparire forse più pregiato il prodotto, altri sono proprio dei nonsense, come la Coca Cola in lattina a sua volta chiusa nella pellicola e appoggiata su un vassoio di plastica: la stupidità è servita!

A denunciare il fenomeno, che riguarda soprattutto gli Stati Uniti è la rivista digitale Bored Panda che passa in rassegna tutti gli sprechi degli enormi supermercati americani in cui c’è più plastica che frutta e verdura!

Scorrete la gallery per scandalizzarvi con noi!