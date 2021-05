Ecco 5 donne stupende anche con le ascelle pelose

Il fotografo londinese Ben Hopper ha deciso di dare attraverso la sua arte il suo contributo per sconfiggere quei rigidi standard di bellezza femminili che vorrebbero le donne sempre perfettamente depilate e impeccabili. Nei suoi scatti mostra il fascino e la bellezza di alcune donne, dimostrando che anche con il pelo si può essere desiderabili. Il progetto si chiama Natural Beauty e coinvolge attrici e modella a cui Hopper ha chiesto di non depilarsi per mostrarsi nella loro bellezza naturale per provare a scardinare l’idea che la donna con il pelo è brutta o antigienica. Il fotografo sul suo sito spiega: “Sebbene i peli delle ascelle siano uno stato naturale, sono diventati una dichiarazione. Perché? Per quasi un secolo siamo stati sottoposti al lavaggio del cervello dall'industria della bellezza, incoraggiando la depilazione. Creando un contrasto tra la comune bellezza femminile "alla moda" e l'aspetto crudo e non convenzionale dei peli delle ascelle femminili, i pensieri vengono incuriositi e viene avviata una discussione".

Non tutte le modella da lui contattate hanno accettato la sfida “ascella pelosa” segno che certe sfide fanno ancora paura. Sfoglia la gallery per vedere alcuni degli scatti di Ben Hopper.