Carta igienica lavabile? ecologica e disgustosa al tempo stesso

Dopo i bicchieri di plastica dura anti-spreco lavabili, e le borracce ormai diffusissime per evitare la plastica come la peste, arriva anche l’idea più temuta: la carta igienica lavabile. Fino ad ora eravamo al corrente solo dei pannolini lavabili per neonati, ma sa la cacca dei bambini è angelica e non puzza, non eravamo invece pronti a questo. L’idea è stata di Eloise Marsh, una mamma che un giorno non è riuscita a comprare la carta igienica al supermercato perché le scorte erano totalmente esaurite. Convinta dalla estrema necessità del momento ha utilizzato un panno lavabile. Come funziona? facile, si va in bagno, si usa, mi raccomando non si getta nel water, ma si deposita in una vaschettina in attesa del lavaggio. Ovviamente sarebbe opportuno lavarla in una vasca apposita e sicuramente non in lavatrice con le camicie del lavoro o i vestiti della festa. Diciamo che una volta pulito il grosso la potete anche ficcare in lavatrice con dei disinfettanti, magari bio per restare in tema, un po’ come funziona per i pannolini di stoffa. Pro: molto decorativa e colorata; contro: dovete superare lo schifo e l’imbarazzo di tenere una vaschetta in bagno piena di stoffa usata per pulirvi il sedere e che dovrete lavare a mano!

