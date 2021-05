4 cose che non avresti mai potuto imparare a scuola

Ci sono cose che non si imparano tra i banchi di scuola, ma a cui possiamo risalire guardando vecchie foto ed immagini. Sapevate ad esempio che il primo “successo” commerciale di Steven Spielberg fu un film di fantascienza che diresse a soli 17 anni. Il film si chiama Firelight e il budget utilizzato fu di 500 dollari. Staccò 500 biglietti da 1 dollaro l’uno, ma uno spettatore generoso ne pagò 2, così il regista guadagno per la prima volta con un suo film!



Oppure che nel 1802 Napoleone assoldò una legione polacca per sedare le rivolte dei ribelli ad Haiti, ma i polacchi a sorpresa si allearono con gli abitanti di Haiti nella loro battaglia per l’indipendenza, guadagnandosi l’appellativo di “Bianchi neri d’Europa” di cui furono molto orgogliosi.

Curioso è il Grand Hotel di Scarborough, in Inghilterra, che aveva 365 stanze per ogni giorno dell'anno, 52 camini per le settimane, 12 piani per i mesi dell'anno, ed era a forma di V per rappresentare la regina Vittoria… che mappa complicata!



Forse non vi siete mai chiesti perché le bottiglie di birra un tempo erano marroni: il colore blocca i raggi del sole e aiuta a preservare il gusto. Una carenza di vetro marrone dopo la seconda guerra mondiale ha costretto i produttori di birra a scegliere il verde per distinguersi dalle aziende che utilizzano il vetro trasparente. Quanta filosofia dietro un colore di vetro.