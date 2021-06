5 bagni pubblici talmente innovativi da sembrare finti

I bagni pubblici sono luoghi fondamentali per regalarci sollievo quando siamo in ufficio, in aeroporto, nei locali. A volte bisogna sopportare interminabili code, altre volte occorre essere molto coraggiosi per affrontarne gli standard di pulizie non sempre al top; però ci sono anche dei casi di eccellenza o genialità. Abbiamo raccolto alcuni esempi di bagni che fa piacere frequentare.

Vince il premio accortezza per il cliente il bagno di uno zoo che mette a disposizione un dispenser gratis di crema solare per godersi la visita senza bruciacchiarsi. In un ristorante il bagno offre due tipi di sapone diversi: uno da usare prima di mangiare, uno dopo, ma la differenza è tuttora misteriosa. Il bagno che viene incontro ai giovani in carriera mette a disposizione sullo specchio le indicazioni su come fare correttamente il nodo alla cravatta. Quello con un occhio di riguardo ai più piccolini prevede un’asse del water mignon dentro quello di misura normale, per fare accomodare i piccoli utilizzatori del bagno. Infine c’è il bagno dedicato ai cani: idea molto carina e pet friendly, ma sarà igienico? Non abbiamo capito bene come funzioni, ma apprezziamo l’idea.