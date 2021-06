Tatuare le sculture? Si può e il risultato è stupefacente

Fabio Viale è un artista nato a Cuneo che vive a Torino. La sua arte è assolutamente originale. All’arte della scultura aggiunge il colore dei tatuaggi, non sulla pelle, ma sulla pietra delle sue statue. Il risultato sono corpi marmorei e decorati. Un risultato inedito e affascinante. In un’intervista ha dichiarato: "Il mio desiderio è far si che il marmo divenga pelle e che il tatuaggio metta in evidenza ancor di più questo effetto di metamorfosi. Come lo tatuo, è un concetto abbastanza complicato che parte dalla texture: il marmo deve essere molto poroso, come la nostra pelle per far si che il colore entri in questi micro buchi e che penetri un po’ dentro la materia come davvero fa l’inchiostro del tatuaggio. Poi, una volta entrato, viene fissato con degli impregnanti che stabilizzano il colore all’interno della materia. Non posso entrare più nello specifico perché sono un po’ i trucchi del mestiere.”

