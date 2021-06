Le 5 cose che non sai su Indiana Jones

La scelta del protagonista non fu scontata. Spielberg era certo che Ford fosse il migliore per il ruolo di Indy, ma il produttore George Lucas era contrario alla scelta visto che Ford era già stato diretto da Spielberg in American Graffiti e in Guerre stellari e non vedeva di buon grado l’instaurarsi di una partnership permanente. Le attenzioni allora finirono su Tom Selleck che però dovette rinunciare a quell’occasione perché era già sotto contratto per Magnum P. I.

Per girare il primo capitolo ambientato in Egitto si scelse la Tunisia perché più economica. Quello che costò caro alla troupe fu però il cibo locale che causò a tutti, attori e tecnici, attacchi violenti e improvvisi di dissenteria. Addirittura la celebre scena di Indy che spara allo spadaccino fu il risultato di un riadattamento perché Ford stava troppo male per combattere un duello ad armi pari.



Vi ricordate della scimmia che fa il saluto nazista? Ecco per ottenere quella scena ci vollero circa 50 ciak (e molti improperi). L’animale che in realtà cercava di afferrare della frutta fuori campo non faceva mai il movimento corretto, facendo impazzire la troupe. Bravissimo invece fu il doppiatore Frank Welker che diede la voce all’animale quando la scimmia nazi saluta con un emblematico: “Heil Hitler!"

Sempre per rimanere in tema tedesco. ci furono molte critiche sul tedesco parlato dagli attori che interpretavano i nazisti; all’epoca le verifiche non erano così puntuali e pare che parlassero un tedesco sgrammaticato con un fortissimo accento americano. Dopo la pioggia di prese in giro e critiche; i personaggi furono doppiati e il tedesco corretto per la versione DVD e Blue Ray,



Ultima curiosità: sapete perché l’atmosfera è particolarmente dark in Indiana Jones e Il Tempio Maledetto? Il soggettista/produttore George Lucas durante le riprese del capitolo stava divorziando e sfogava le sue frustrazioni tenebrose proprio sulla scena.

