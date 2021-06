Che muso hanno i cinque cani più belli degli Stati Uniti?

Il Westminster Kennel Club Dog Show è un’esibizione di cani di tutte le razze che si è svolta per la prima volta nel lontano 1877. Si tratta di uno dei concorsi più prestigiosi del suo genere. Quest’anno la competizione si è svolta il 12 e 13 giugno e hanno partecipato oltre 2.500 cani di decine di razze e varietà diverse che si sono sottoposti alla valutazione di una giuria di esperti che li ha giudicati in base alla loro bellezza. La parte più divertente è guardare i cagnolini pettinati e tirati a lucido come se fossero dei piccoli lord. Chissà cosa pensano mentre sfilano sotto gli occhi giudicanti di chi li deve valutare.

Vediamo alcuni dei concorrenti nella gallery!