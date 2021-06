5 invenzioni assurde che muori dalla voglia di avere (e ancora non lo sai)

Siamo su questa da Terra da troppi anni per non aver già inventato tutto quello che ci serve, ma anche quello che non ci serve! Ecco una gallery per voi dedicata a oggetti a volte bruttini, altre volte inutili ma belli, insomma cose di cui potremmo fare tranquillamente a meno, ma che quando le vedi le vuoi comprare a tutti i costi.

Lo straccio per il pavimento telecomandato da joystick: per il re dei pigri questo è un oggetto magico, bruttino da vedere, ma che offre grande soddisfazioni, come quella di poter lavare il pavimento dal divano e contemporaneamente divertirsi con un joystick come se si fosse alla Play.

La spugna a forma di microfono . Questa è un'invenzione totalmente inutile, ma che relax poter cantare stringendo una spugna canterina.

Le scarpe con ombrellini annessi ; di pessimo gusto, ma in effetti riparano i piedi in caso di pioggia. Complimenti ai coraggiosi che le indossano

Uno scaldamani per utilizzare lo smartphone al caldo. Ideale per i fanatici della tecnologia, se volete smanettare con il telefono anche a gennaio, potete con questo super guanto contenitore che vi protegge dal freddo.

Il burro stick: se siete annoiati dal difficile rito di spalmare il brutto sul pane, ecco che il butter stick vi viene incontro, e il burro sarà facile da spalmare come la colla al laboratorio di arte delle elementari.