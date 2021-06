Annunciate le Spiagge 5 Vele 2021

Le Spiagge 5 Vele è il riconoscimento assegnato ogni anno ai comprensori balneari, marini e lacustri, più belli e sostenibili d’Italia secondo Legambiente e Touring Club. Come è facile da immaginare la Sardegna è la regione in testa per la qualità del mare come numero di spiagge premiate, mentre la Maremma toscana si aggiudica il primo posto in classifica. Terza la Campania, con le spiagge del Cilento antico. Ma ci sono spiagge premiate anche in alcune località della Sicilia, della Liguria e della Puglia e della Basilicata. Il premio tiene in considerazione diversi fattori, spiega Sebastiano Venneri, responsabile Turismo di Legambiente: “Le località al vertice della nostra classifica sono quelle che avranno più possibilità di vincere le sfide del futuro, quelle in grado cioè di coniugare al meglio le tematiche ambientali con le prospettive di sviluppo economico".

Nella gallery potete godervi alcune delle spiagge più belle selezionate come vincitrici del concorso e sognare.