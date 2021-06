Moda uomo estate 2021: l’ultimo grido è il doppio baffo

Lo stesso uomo può cambiare radicalmente aspetto e quantità di fascino a seconda di cosa decida di fare con barba e baffi. Tra le cose più stravaganti che abbiamo visto fare con la peluria in eccesso, sicuramente il doppio baffo è una delle più chiacchierate. Ormai esiste una vera guida al doppio-baffo con tutte le sue varianti: c’è chi lo fa crescere sotto la bocca a volte si unisce al baffo superiore in un tutt’uno. Per un tocco di classe in più il doppio baffo va arricciato con eleganza. C’è chi poi ha la personalità per osare più di tutti, come il giocatore di baseball MLB Mike Fiers che si è presentato sul diamante con un baffo-barba-basetta che non passa sicuramente inosservato: sfoglia la gallery per vedere i doppi baffi più convincenti o inquietanti. <