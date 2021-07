Dormire al fresco: ecco alcuni consigli utili

In queste afose notti d’estate è un continuo lamentarsi del caldo e del sonno impossibile. I più disperati ricorrono al condizionatore, ma non fa nemmeno troppo bene né alla salute né all’ambiente. Ci viene incontro la dott. ssa Nerina Ramlakhan, fisiologa e terapeuta del sonno che ha consigliato alcuni rimedi per il caldo, in un’intervista al Daily Mail.

Il primo è molto fantasioso e un po’ laborioso, consiste nel creare un’aria condizionata fai da te. Occorrente: ghiaccio e un ventilatore. Basterà puntare le ventole verso il ghiaccio che man mano si scioglierà nell’aria, rinfrescando.

Il secondo è un vecchio metodo sempre valido: lo spruzzino di acqua. Riempire un flacone di acqua e vaporizzarla addosso al nostro corpo accaldato ogni volta che non riusciamo a dormire o ci svegliamo per il caldo feroce.

Il terzo ha come centro di tutto i piedi: secondo la studiosa rinfrescare i piedi lavandoli con acqua fredda prima di mettersi a letto servirebbe a mantenere la sensazione di freschezza più a lungo durante la notte.

Il quarto è un consiglio sulla biancheria da letto: deve essere rigorosamente chiara per immagazzinare meno luce possibile. Materiali come seta e cotone possono aiutare a dare freschezza.

La dottoressa propone poi altre soluzioni più hard core come infilare il cuscino nel freezer e prenderlo prima di andare a dormire, un altro input è quello di dormire con il pigiama umido, tutti consigli che non ci sentiamo di sponsorizzare se non volete svegliarvi incriccati in maniera indecente.