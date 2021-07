Harrison Ford compie 79 anni: rivediamo i suoi 4 ruoli più famosi

Oggi Harrison Ford compie 79 anni e ne approfittiamo per ricordare alcuno dei suoi ruoli più famosi: impossibile non conoscerli.

Nonostante abbia recitato in alcuni dei maggiori film usciti negli ultimi 50 anni, Harrison Ford ha ricevuto una sola candidatura all’Oscar ed è stata per come miglior attore per "Witness - Il testimone", il thriller in cui ha interpretato il detective John Book, costretto a rifugiarsi in una comunità Amish per salvarsi la vita.



Memorabile il personaggio di Ian Solo, interpretato da Ford in "Guerre Stellari": Ian era il co-pilota di Chewbecca che viene coinvolto nell'Alleanza Ribelle che si oppone all'Impero Galattico; di lui il creatore George Lucas ha detto che si tratta di “un solitario che capisce l'importanza di far parte di un gruppo e di aiutare per il bene comune".



Harrison Ford ha prestato il volto a uno dei personaggi più celebri della storia del cinema: Indiana Jones, un archeologo immaginario e protagonista dell'omonimo franchise (sempre di George Lucas). Ford ha detto che il divertimento nell'interpretare il personaggio era che Indiana è sia romantico che cinico.

Infine alcuni anni dopo, nel 1993, Ford diventa Richard Kimble ne “Il fuggitivo”, diretto da Andrew Davis. Qui Ford è un chirurgo in fuga perché accusato dell’assassinio della moglie, che invece ha visto morire, brutalmente uccisa da un uomo con un braccio artificiale: un film d’azione in cui Ford dà il meglio di sé come action man.