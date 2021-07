Scozia: un intero villaggio in vendita al prezzo di un appartamento

Sembrerebbe un vero affare: 146.000 euro per un intero villaggio nelle meravigliose Highlands scozzesi, sulle rive di un affascinante lago e con spiaggia privata. La storia, inizialmente raccontata da Curioctopus, spiega però perché il prezzo del villaggio è “in saldo”: secondo la leggenda questo borgo abbandonato è abitato da spiriti misteriosi. Uno di questi è il fantasma di Lady of Flowers, una donna che visse nel XVII secolo, un'indovina, bravissima nelle profezie di vario genere.

Tra le tante si ricorda la profezia dell’albero di frassino, piantato proprio da lei nei pressi della vecchia chiesa, lei lo aveva predetto: chiunque lo avesse danneggiato avrebbe incontrato una sorte sfortunata. Un agricoltore nel 1800 decise di abbatterlo e una sfortuna dopo l’altra lo colse, fino alla morte. Lei non poteva essere l’artefice delle sfortune perché era già passata a miglior vita, magari qualche pronipote? Ad ogni modo questo villaggio, in vendita al prezzo di un appartamento, sembra essere un vero affare per chi non teme gli spiriti. Sfoglia la gallery per scoprire questo misterioso angolo di Scozia.