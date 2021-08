Gerard Piqué e il suo morboso rapporto con i selfie da big likes

Se non fosse bellissimo, famoso e con uno sguardo magnetico avrebbe già stufato; invece Gerard Piqué continua a raccogliere chili di like con i suoi selfie quotidiani. Sempre identici praticamente gli scatti del compagno di Shakira: il suo faccione in primo piano, cambia solo la maglia o lo sfondo, ma di certo nessuno sta a guardare quello. Da quando si è tagliato la barba, il calciatore del Barcellona pubblica un selfone al giorno e ormai il suo feed è un collage delle sue espressioni; non che la cosa dispiaccia al suo pubblico che apprezza ogni singolo scatto, ma iniziamo a chiederci quale sia la ragione: marketing? Esperimento sociale? Vanità?

Nel frattempo godiamoci la carrellata di autoscatti nella gallery.