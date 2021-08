5 invenzioni che non sono nate per quello che credi

Ci sono cose che durante la storia cambiano la loro funzione a seconda delle esigenze o invenzioni che si rivelano dei flop e vengono riadattate per non buttarle. Come le palline per gli imballaggi, avete presente quelle che tutti si divertono a scoppiettare come anti-stress? Intanto la prima notizia è che hanno un nome: si chiamano Pluriball e non sono nati né per gli imballaggi né tanto meno come antistress. Pensate che furono create come pregiata carta da parati nel 1957 quando due americani incollarono insieme due tende da doccia lasciando delle bolle d’aria tra una e l’altra; la moda non piacque però agli americani e i Pluriball divennero buoni solo a imballare gli oggetti, proteggendoli.

Il Viagra anche non nacque per quello per cui viene utilizzato oggi. Il Sildenafil è il nome del principio attivo alla base del farmaco ed inizialmente era pensato per contrastare l’ipertensione, l’angina, e altre malattie del cuore, ma dopo le prime somministrazioni non sfuggirono i clamorosi effetti collaterali: erezioni a non finire; e così adesso Pfizer lo utilizza per porre rimedio alla disfunzione erettile.

Il colluttorio ha fatto invece una lunga serie di cambi di direzione prima di trovare la sua strada definitiva. Fu inventato 133 anni fa e venne dapprima usato come antisettico chirurgico, poi per la cura alla gonorrea o come rimedio ai piedi sudati. Solo nel 1920 si capì finalmente che il liquido battericida era perfetto per contrastare l'alito cattivo.

I post-it invece avevano alla base un'ambizione importante. Tutto cominciò nel 1968 quando il ricercatore Spencer Silver stava lavorando per creare un adesivo fortissimo da utilizzare nell'industria aerospaziale. Il risultato non fu quello sperato, ne uscì una colla molto debole che funzionava a pressione. Un collega utilizzò per caso la colla per applicare dei segnalibri tra i suoi appunti e così nel 1970 nacque la fortunata idea dei post-it.



L’ultimo oggetto di cui vi parliamo è un alimento: i Corn Flakes. Questi cereali sono nati come disincentivo alla masturbazione. John Kellogg e suo fratello Will, prima di diventare produttori dei famosi cereali erano medici. I due erano molto religiosi e avevano ingaggiato una battaglia contro la masturbazione, considerata peccato. L’idea era quella di creare un alimento talmente poco saporito da far passare qualsiasi voglia a chi lo mangiava. Ma uno dei due fratelli ebbe l’intuizione di aggiungere lo zucchero, che forse accresceva la voglia in chi mangiava i cereali, ma aumentava anche il fatturato dell’azienda che infatti è ancora oggi una delle maggiori produttrici di cereali.

