I contenitori di sicurezza da spiaggia: colorati e insospettabili

Se fate parte di quella parte di popolazione un po’ paranoica che non riesce neanche a fare il pisolino in spiaggia perché preoccupata per i propri averi, nel 2021 potete stare tranquilli anche voi, ormai esistono molti contenitori sicuri in grado di ingannare i malintenzionati che vogliono rubarvi telefono e contanti.

Il primo è il Gusciobox che sembra effettivamente un guscio colorato, prodotto da Meliconi; è in plastica superesistente e si chiude con una chiavetta che rimane attaccata a un bracciale da portare direttamente in acqua con voi. Il guscio invece si attacca all’ombrellone e voi potete andarvene serenamente a fare un tuffo insieme a tutta la famiglia. Se vedete qualcuno fuggire con un ombrellone in spalle, magari tornate a controllare.

Un altro simpatico contenitore è quello a forma di lattina di Coca cola, fatto per ingannare il ladro che speriamo non abbia sete, dentro ci troverebbe i vostri averi. Piccolino come spazio contenitore, ma ingannerebbe anche il vostro barista.

Dello stesso filone ingannevole esiste anche la lattina di birra oppure ancora più geniale in contenitore di patatine stile Pringles. In una parte superiore puoi davvero metterci le patatine come snack da spiaggia, sotto ci si può nascondere smartphone, soldi e chiavi varie.

Se proprio volete esagerare con la sicurezza, potete scegliere una vera e propria mini cassaforte con tanto di combinazione, certo attirerete un po’ l’attenzione, ottenendo forse l’effetto contrario a quello sperato, ma da aprire sarà comunque una bella sfida per il Lupin da spiaggia. Infine la più geniale delle soluzioni: la finta crema solare. Tutti ne hanno una in spiaggia, quindi nessuno farà caso alla vostra. Tutti, tranne voi, che dentro la finta crema avrete telefono, soldi e chiavi. Vi conviene restare sotto l'ombrellone, non vi possono rubare nulla, ma se uscite dall'ombra in compenso vi bruciate!