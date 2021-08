Se hai questi oggetti in casa sappi che valgono come l’oro!

Avete presente quando la nonna non buttava mai via niente e voi vi chiedevate per quale strana ragione tenesse tutto religiosamente. Ecco la ragione non è tuttora chiara, ma se avete un accumulo di cianfrusaglie del passato controllate se là in mezzo trovate uno di questi oggetti, perché potrebbero valere molto più di quanto crediate.

Capitolo giocattoli: alcuni valgono eccome; certo devono essere in buone condizioni, con tutti i pezzi ecc, e per un giocattolo non è certo una cosa semplice sopravvivere ad anni di utilizzo. Ad esempio le primissime Barbie, uscite le 1959 oggi valogno una bella cifra, il primo modello fino a 23.000 dollari.

Un altro oggetto ormai storico sono i cd-rom, anche se molti di voi ci saranno cresciuti. purtroppo sono praticamente solo un ricordo e quelli più rari valgono già parecchio. Ad esempio l’album Celebration di Madonna è battuto all’asta mediamente per oltre 1000 dollari e lo stesso vale per The Wall di Roger Water

Capitolo libri: avete presente quel successo interplanetario di Harry Potter? Ecco ormai i suoi libri esistono in milioni di copie in ogni paese, ma se siete in possesso della primissima edizione del romanzo, uscita nel 1997 con copertina rigida, ecco tenetevela stretta oppure vendetela: ha un valore che va dai 40mila ai 50mila dollari!

Ora veniamo ai personal computer. Oggi ognuno di noi ne possiede almeno uno, ma un tempo erano un bene raro ed erano assai diversi da oggi. Se in soffitta trovate uno dei primissimi modelli di Apple, avete tra le mani una fortuna. Forse è più facile che abbiate un Commodore 64, famoso per i suoi fantastici videogiochi, non diventerete ricchi a venderlo, ma potete racimolare circa 700/900 euro, meglio che buttarlo!

Sfoglia la gallery per vedere se riconosci questi oggetti tra le tue cianfrusaglie.