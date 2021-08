Qual è la posa più efficace per baccagliare su Tinder & co?

Ci vuole arte e strategia di seduzione anche per scegliere la giusta foto profilo da usare per trovare l’anima gemella sulle dating app. C’è chi punta su una foto provocante o chi preferisce giocarsela con la descrizione. Nei siti di dating russi vincono il coraggio e le pose più assurde e inspiegabili; i siti di incontro in Russia, in effetti, sono davvero tantissimi forse per questo gli utenti si spingono oltre per attirare l’attenzione di chi guarda. Se volete un piccolo consiglio, a volte la semplicità paga, e se proprio pensate di essere bruttini, fatevi scrivere la bio da qualcuno di capace per arginare i danni!

Ma adesso concedetevi due risate sfogliando la gallery delle migliori pose di dating app russe.