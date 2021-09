Come sono diventate le protagoniste di Non è la Rai 30 anni dopo?

Compie oggi 30 anni uno dei programmi cult degli anni ‘90: Non è la Rai. La primissima edizione era condotta da Enrica Bonaccorti insieme ad Antonella Elia e Yvonne Sciò nel ruolo di vallette, e poi circa cento ragazze in studio che ballavano divertendo e intrattenendo il pubblico a casa tra un gioco, uno scherzo e un’intervista. In seguito la conduzione passò a un Paolo Bonolis in erba e poi ad Ambra Angiolini che fece decollare il programma con la sua personalità che bucava lo schermo.

Sono tantissime le ragazze che sono diventate famose proprio grazie al programme e che sono oggi conduttrici, attrici, registe o orbitano nel mondo della televisione, tra le tante: Laura Freddi, Lucia Ocone, Pamela Petranolo, Miriana Trevisan, Nicole Grimaudo e Veronika Logan. Ma che faccia hanno oggi, dopo 30 anni?

