Vogliamo ricordare 7 attrici scomparse troppo presto

Gli artisti sono immortali, almeno nel ricordo di chi li ha seguiti e di chi apprezza anche dopo la loro morte il loro lavoro.



La prima di cui vi parliamo è Michelle Thomas famosa per aver recitato in Otto sotto un tetto e ne I Robinson, due sit-com simbolo degli anni 90. Inizia a recitare giovanissima e a 20 anni ottiene il ruolo di Justine Phillips ne I Robinson. Si è ammalata nel 1997 ed è morta l’anno seguente, il 22 dicembre per un cancro allo stomaco.

Brittany Murphy è stata invece vittima di una morte tuttora misteriosa. Ha recitato in Blossom, King of the hill e Sister, sister. A causa dei suoi frequenti sbalzi di peso si sospettava che soffrisse di disordini alimentari o che fosse una consumatrice assidua di cocaina. Muore a soli 32 anni in una vasca da bagno e circondata da alcune tracce di vomito, la causa sembra essere una polmonite mixata ad una intossicazione da farmaci. Il mistero diventa ancora più inquietante quando 5 mesi dopo muore anche il marito in simili circostanze. L’ipotesi è quella di una muffa letale che avrebbe infestato la casa e intossicato loro.

Kellie Waymire che ha interpretato Elizabeth Cutler in Star Trek è morta a 36 anni per una rara aritmia cardiaca di cui nessuno si era accorto. Oltre all’esordio nella serie tv spaziale, ha fatto diverse apparizioni nelle serie tv più celebri: Six Feet Under, Friends, Ally McBeal. Dopo la sua morte, le ceneri sono state sparse nell’Oceano Pacifico, come lei stessa aveva chiesto.

Dana Plato viene a mancare a 35 anni, l’8 maggio 1999. Famosa per il personaggio di Kimberly Drummond nella serie “Il mio amico Arnold”, Dana era una bimba prodigio: a 7 anni recitava già in diverse pubblicità. Forse il successo così prematuro l’ha condotto sulla cattiva strada: alcol, droga ed abuso di farmaci l’hanno poi condotta ad una morta prematura.

La più longeva tra le attrici di cui vi parliamo oggi è Erin Moran, morta a 56 anni. Sicuramente tutti la ricordano in Happy Days in cui interpretava Joanie Cunningham che la rese subito famosissima a 14 anni. A portarla via, un cancro alla gola che l’ha uccisa il 22 aprile 2017.

