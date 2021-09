5 confezioni regalo che fanno la differenza per la loro particolarità

Quando si decide di fare un regalo bisogna pensare anche a come confezionarlo, in fondo la sorpresa e l’aspetto estetico del pacchetto sono due fattori che possono contribuire ad aumentare il valore e l‘efficacia del regalo. Ci sono quelle persone che non sanno da che parte cominciare per fare una confezione regalo e si affidano ai negozi sperando che facciano un lavoro meglio di quel che avrebbero fatto loro in prima persona, e c’è chi invece si sbizzarrisce con idee particolari. Il blog Virali Video ha raccolto una gallery delle confezioni più riuscite, ne abbiamo scelte alcune: la prima è perfetta se non avete carta da pacchi, ma siete dei bravi disegnatori, basterà un foglio bianco e dei pennarelli per disegnare la vostra personalissima carta regalo con biglietto e destinatario incluso. Sempre se avete dimestichezza con la manualità potete sostituire la carta regalo con i sacchetti del pane (in carta) e decorarli con dei motivi argentati o dorati (alle brutte la carta stagnola andrà benissimo). Se invece avete a disposizione della carta regalo e volete comunque essere fantasiosi, provate a mascherare il contenuto del vostro omaggio facendolo sembrare palesemente qualcos'altro, preferibilmente di improbabile. Che ne pensate di un bel trapano per la vostra fidanzata? Che solo scartando il pacco troverà una bella collana. O ancora impacchettare tanti piccoli oggetti regalo per farli sembrare un cane!

Guardate le immagini per capire di cosa stiamo parlando.