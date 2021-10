La vita quando diventi genitore cambia drasticamente e chi dice di no, mente!

Diventare genitori è un viaggio di non ritorno, qualcosa di incredibilmente bello e a volte incredibilmente faticoso o buffo. La rivista digitale Guarda che Video ha collezionato una serie di immagini molto esilaranti per mostrare come cambia la vita quando si diventa mamma o papà. Le uscite con gli amici diventano un lontano miraggio; al posto del gin tonic al massimo si tiene in mano un biberon. Il weekend non è più fatto di dormite fino a tardi e relax, ma piuttosto di notti insonni, allattamento, svezzamento e molti cambi pannolini. Ritirate in soffitta tutti i vestiti eleganti, tanto non vi serviranno, almeno fino a quando il piccolo o la piccola non avranno smesso di vomitarvi addosso. Il profilo Instagram Got Toddlered raccoglie le foto inviate dai neo genitori per raccontare com’è la vita prima e dopo aver fatto un figlio.

