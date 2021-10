La cravatta a fantasia “petto umano” esiste e costa solo 22 dollari

Chi non sentiva l’esigenza di una cravatta a fantasia di petto umano? Probabilmente nessuno la sentiva, eppure l’hanno fatta comunque, quindi tanto vale parlarne perché particolare è particolare. Una persona dovrebbe indossare la cravatta nelle occasioni più eleganti o formali, di sicuro non mostrando il petto scoperto, eppure la cravatta a fantasia petto villoso riesce a mettere insieme le due cose. La cravatta in questione è in vendita sul sito Zazzle, un marketplace dai mille prodotti stravaganti e non. Potete averla per soli 22 euro: una cravatta 100% poliestere da indossare nelle occasioni più stupide che vi vengono in mente. Potrebbe essere una buona idea anche per Halloween soprattutto se alla vostra compagna/moglie non piacciono i peli, ne resterà inorridita. Sfoglia la gallery per vedere quanto è realistica questa cravatta!