Occhiali da sole integrali: la nuova frontiera modaiola giapponese

Se siete delle persone discrete e amate non farvi riconoscere in giro, forse questo è l’occhiale da sole che fa per voi. Giganti, più grandi di quelli zarrissimi che si usavano negli anni ‘90. Si tratta di vere e proprie visiere, simili a quelle adottate per sciare, ma ancora più grandi, coprono naso e bocca e in effetti ci chiediamo come facciano a non appannarsi, anche se l’azienda produttrice dichiara che siano anti-appannamento. A produrli è l'azienda giapponese ZGHYBD. Gli occhiali sono in effetti un mix tra mascherina e occhiale da sole, il tutto integrato in un oggetto dalla dubbia qualità estetica, ma c’è sicuramente chi apprezzerà. Sono utili soprattutto per gli altri che possono specchiarsi nella macro lente di questa visiera integrale da sole. Grandi 16 centimetri per 14, certamente proteggono da sole, vento, polvere, schizzi e anche dagli sguardi della gente, che se anche attratti da quello strano oggetto si fermano al riflesso che gli occhiali rimandano, senza poter vedere il vostro viso oltre la lente.

Guardate la gallery per scoprire se anche voi ne desiderate disperatamente un paio.