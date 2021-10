Avete mai visto un castoro costruire dighe … in casa?

Si chiama Beave ed è un castoro domestico. Come tutti i castori adora costruire le dighe e trovandosi costretto in casa si è adattato come può e costruisce barriere utilizzando tutto quello che trova in casa. Nel maggio scorso il piccolo Beave è stato trovato sul ciglio della strada da Nancy che l’ha salvato; aveva solo 3 settimane di vita e probabilmente i suoi genitori erano stati uccisi dai bracconieri che lo hanno abbandonato al suo destino. La donna l’ha portato a casa, prendendosi cura di lui e lo terrà in casa per un paio di anni dopo avergli insegnato ciò che gli serve per sopravvivere in natura da solo.

I started to notice my things mysteriously ending up in the bathroom. Bea has started to move objects around. A vital skill to damming.

Il programma di riabilitazione di Beave prevede che il piccolo impari a nutrirsi e a costruire dighe; così ogni sera si diletta utilizzando oggetti che trova in casa e costruisce delle barriere con cuscini, scarpe, secchi, spazzole, tappetini, giocattoli e statuette, tutto quel che trova. La sua padrona ne approfitta per filmare le sue imprese e metterle su TikTok sulla pagina beaverbabyfurrylove dove Beave riscuote un discreto successo. Sfoglia la gallery per vedere le imamgini delle sue imprese.