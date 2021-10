Come saranno le nostre città se non proviamo ad arrestare i cambiamenti climatici?

Si sa ormai da tempo che i cambiamenti climatici in atto porteranno ad un drastico innalzamento del livello del mare con il rischio di catastrofi e della comparsa di alcune città costiere. Per aiutarci a capire quanto sia grave la situazione, Climate Central, un’organizzazione indipendente di scienziati e giornalisti scientifici, ha ideato una piattaforma che mostra come saranno le nostre città tra poche decine di anni. Le immagini sono basate su studi scientifici rigorosi che illustrano cosa accadrà se non si prenderanno le giuste contromisure. Lo studio è stato pubblicato su Environmental Research Letters e avverte che “Se a causa delle emissioni elevate l’aumento delle temperature supererà i 4°C si prevede un aumento di circa 8,9 m del livello del mare a livello globale nei prossimi decenni”. I problemi più grandi si avranno nel continente asiatico dove moltissime persone vivono in città che si trovano sotto il livello del mare. “Le acque del mare potrebbero invadere la terra occupata da ben il 15% dell’attuale popolazione mondiale (circa un miliardo di persone)”. Questi sono i numeri spaventosi riportati dalla ricerca.

La piattaforma Climate Central illustra come sarà la situazione se si riuscisse a limitare i danni rispettando gli obiettivi di Parigi (con un aumento di temperatura di max 1,5°) e come sarebbe invece se nel cao più drammatico le temperature aumenteranno di oltre 3°. Sfoglia la gallery per vedere che fine farebbero alcune tra le città più belle del mondo.