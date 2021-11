Before And After Design: il profilo Instagram che mostra ristrutturazioni da paura

Si chiama “Before And After Design” ed è una pagina Instagram interamente dedicata a ristrutturazioni da favola. Grazie ai progetti che realizzano hanno conquistato 1,6 milioni di followers, affascinati dai progetti raccontati. Le persone oltre ad ammirare i lavori fatti traggono spunti e idee per le proprie ristrutturazioni. Dietro alla pagine c’è Korinne James, proprietaria di uno studio di ristrutturazione con base a Portland, sul suo sito internet racconta il segreto del suo successo: “Comprendere e sviluppare quello che i miei clienti stanno cercando in una ristrutturazione, e conoscere e comprendere i processi di costruzione. Sapere chi è il migliore per quel tipo di lavoro e mantenere una buona relazione con tutti i partner, dal decoratore, all’idraulico, mi consente di progettare e portare avanti il progetto in modo che fili tutto liscio”.

I risultati di queste ristrutturazioni sono davvero apprezzabili; si possono vedere cortili abbandonati rinascere, ma anche furgoncini resi abitabili e case completamente riorganizzate; guarda la gallery per rifarti gli occhi!