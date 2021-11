Il nuovo calendario dei pompieri australiani è da paura

Ormai da anni è attesissimo: il calendario dei pompieri australiani è appena uscito e già raccoglie migliaia di like. L'iniziativa esiste dal 1993, da quando i muscolosi vigili del fuoco hanno avuto la brillante idea di posare a torso nudo per una buona causa: raccogliere fondi da donare ad associazioni benefiche. In poco meno di trent’anni hanno raccolto 3.200.000 dollari, una cifra da urlo, ma assolutamente giustificata se vedete che muscoli hanno questi vigili modelli!

Per il 2022 sono previste addirittura sei versioni diverse. Quella classica, quella in cui i vigili del fuoco sono insieme a cani o gatti, cavalli e animali vari e infine una è dedicata ai vigili in versione estiva, cioè in costume invece che in abiti da lavoro.

Nella gallery potete godervi un bel mix di scatti!