Freddo in casa: la soluzione è un foglio di alluminio

I termo sono accesi a casa, ma vi sembra di gelare ugualmente? C’è un metodo semplice ed economico per aumentare le performance dei vostri caloriferi e le temperature di casa, per farlo vi serve solo qualche foglio di carta stagnola.

Come forse sapete, infatti, l’alluminio è un gran conduttore di calore, non è un caso che si usi per conservare al caldo alcune pietanze, come tutti i Kebab d'asporto, ad esempio.

Per utilizzare la carta stagnola come booster per il vostro termosifone, ci sono diversi metodi; il primo è quello di posizionare semplicemente un foglio di alluminio tra il termo e muro, evitando che il calore si disperda sulla parete; se volete aumentare ancora l'efficacia di questo metodo potete applicare all'alluminio un pannello in polistirolo; se proprio siete disperati dal freddo potete procurarvi dei pannelli termoriflettenti, fogli pensati appositamente per riflettere calore, e potrete posizionarli proprio tra il calorifero e il muro.Come vedete basta poco per risparmiare e tenere la casa al caldo e non dimenticatevi di utilizzare le valvole per gestire al meglio la temperatura di casa e non svuotarvi il portafogli!

Sfogliate la gallery per vedere come si fa a potenziare il vostro termo!