Su Instagram tutti pazzi per la gatta con 4 orecchie

La storia della gatta Midas è una tenera avventura a lieto fine. Midas è una gatta nata con una malformazione: ha 4 orecchie, ma questa cosa non le consente di sentire meglio, ma normlamente. Si tratta quindi solo di un difetto fisico dovuto a una mutazione genetica che ha ereditato dai suoi genitori. Questa cosa l’ha resa molto famosa sui social, ma ha anche reso complicato la sua adozione, per la sua diversità. Midas arriva dalla Turchia ed è stata adottata da una donna che ha subito apprezzato il suo aspetto singolare: oltre alle due orecchie “di troppo” ha anche una macchia bianca a forma di cuore sul ventre che la rende davvero speciale. La donna che l’ha adottata è un’amante degli animali e ha due Golden Retriever di nome Suzy e Zenyo. La donna ha aperto un account Instagram in cui racconta le coccole e giochi degli animali che popolano la casa; la vera star è Midas e grazie a lei l’account ha raggiunto oltre 45 mila follower. Sfoglia la gallery per vedere quanto è carina Midas con le sue quattro orecchie!