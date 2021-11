3 cose per cui non sapevi che i gusci di uova ti sarebbero tornati utili

Le uova sono fondamentali in cucina, niente di nuovo; forse però non avete mai pensato che anche i gusci delle uova possono tornare utili, come suggerisce curioctopus in un articolo che ne illustra le potenzialità. I gusci delle uova sono ottimi alleati per pulire: sono perfetti per disincrostare le pentole. Quando siete disperati e la lavastoviglie sembra non avere nessun potere, potete prendere alcuni gusci di uova, ridurli in piccoli pezzi che vanno distribuiti sul fondo della pentole da pulire, poi aggiungere un pizzico di sale, Una volta fatto potete riempire la pentola con i gusci di acqua calda e sfregare con una spugnetta; nel giro di poche passate la pentola torna a risplendere. Puoi utilizzare i gusci anche per pulire le tazze ingiallite o i bicchiere opachi. Per utilizzare le uova occorre rompere i gusci anche questa volta in piccoli pezzi e infilarli nei contenitori da pulire. Bisogn poi riempirli di acqua e lasciare tutto in ammollo per la notte, così il giorno dopo si puliranno in un baleno. L’uso più curioso che potete farne è quello di affilare le lame del frullatore: con l’usura le lame del frullatore diventando meno taglienti. Anche questa volta quel che serve sono dei gusci di uova. Come prima cosa occorre mettere in freezer i gusci di uova per qualche ora; quando saranno induriti vanno infilati nel frullatore, insieme a un po' d'acqua, in questo modo i gusci induriti affileranno le lame a dovere. I gusci sono ottimi anche come fertilizzanti o come sbiancante per il bucato, Conoscete altri utilizzi efficaci dei gusci di uova? Guarda la gallery per vederne alcuni.