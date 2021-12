7 errori da non commettere per ritardare l’invecchiamento

Esempi di longevità sono sicuramente gli abitanti di Honk Kong, i giapponesi e gli italiani. Facendo un’analisi di quali sono le buone abitudini di questi paesi longevi è stato possibile anche stilare una lista di divieti, cioè di abitudini da evitare se si vuole vivere a lungo: la prima cattiva abitudine è mangiare male; l’alimentazione scorretta è concausa di tantissime malattie; dormire poco è la seconda cosa da evitare. Riposare bene è un’arma importante che diminuisce il rischio di essere sovrappeso, ad esempio.

Evitare lo stress è fondamentale, soprattutto quello latente e a lungo termine, che ci logora, anche fisicamente. Evitare una vita sedentaria e l’inattività fisica. Stare troppo seduti rallenta il metabolismo e ci impigrisce, anche se il nostro lavoro richiede di stare fissi alla scrivania bisogna ritagliarsi dei momenti per l'attività sportiva!

L’essere esposti a tossine è assolutamente da evitare: il contatto prolungato con piombo, mercurio, arsenico può creare danni alla salute, anche gravi. Le dipendenze sono un altro errore in cui potreste cadere accorciandovi la vita: alcol e fumo in primis se ne abusate, non vi faranno bene!

Infine un altro errore che potete fare è ignorare i fattori di rischio: ipertensione, iperglicemia o colesterolo alto. Gli esami del sangue andrebbero fatti regolarmente per monitorare il nostro stato di salute.

