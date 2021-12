I 6 tagli più brutti che abbiate mai visto

Tutti un po’ temono il momento in cui si va dal parrucchiere; può diventare un’esperienza traumatica quando le nostre richieste vengono fraintese oppure il risultato non è all’altezza delle aspettative. Succede spesso quando si portano dall’hair stylist le foto dei divi di hollywood e si chiede: “li vorrei così”, non considerando che Tom Cruise e Leonardo di Caprio sono boni non per il loro taglio di capelli, ma a volte NONOSTANTE il loro taglio di capelli.

Un taglio di capelli non fa su tutti lo stesso effetto, e poi ci sono quelli così brutto che anche con una faccia da modello, non si salvano ugualmente. Su Reddit abbiamo trovato una gallery molto divertente che raccoglie i tagli più imbarazzanti mai visti; ne abbiamo selezionati 6 per voi, che contengono il meglio del meglio dei tagli più orrendi mai visti.