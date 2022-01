Se hai ancora in casa queste vecchie banconote sei molto fortunato

Alzi la mano chi ha conservato a casa almeno una banconota delle vecchie lire, almeno per ricordo. Lo abbiamo fatto quasi tutti, ma alcune banconote valgono ben più di altre.

Le prime 1000 lire sono state stampate dalla Banca Nazionale del Regno d’Italia nel 1872 e avevano come decorazioni motivi della città di Genova e Torino, all’epoca tra le più importanti città italiane. Su queste monete erano impressi il busto di Cristoforo Colombo o di Maria Montessori, quest’ultima banconota è decisamente più diffusa: ne furono stampate più di 2 miliardi in otto emissioni differenti, dal 1990 al 1998.Per capire se le banconote che avete in casa hanno un valore importante o meno, basta leggere il numero di serie. Parlando di 1000 lire, le più ricercate sono quelle con il numero di serie che inizia con “X” che valgono fino a 100 euro a pezzo oppure quelle che iniziano con “XC A” che possono valere anche 200 euro a pezzo.

Una banconota di maggiore valore era quella da 500 euro, che vista la cifra alta, era molto meno diffusa. E in ogni caso sono andati tutti a cambiarla con il passaggio all’euro, per non perdere i 258 euro del cambio. Il prezzo di una di queste banconote va dai 250 euro a 500!

Le banconote da 10mila lire erano in assoluto le più diffuse, il loro valore varia molto a seconda del numero di serie. Le 10000 lire del 1986 con il numero di serie tra XA-000.001 e XA-600.000 A furono stampate in 600mila pezzi. Possono valere anche 1100 euro se in perfette condizioni, fino a scendere a 70 euro se malridotte. Della 10000 lire del 1988 della serie XB furono stampate soltanto 800mila pezzi, tutte le banconote con il numero di serie compreso tra XB-000.001 e XB-800.000 A, acquisiscono un valore fino a 700 euro, a scendere, a secondo dello stato di conservazione. Infine quelle del 1993 della serie XD furono stampate solo 500mila banconote, ma non hanno un valore alto come le altre, essendo di fatto le più recenti.

Ora andate subito a raccattare le vecchie banconote nei meandri degli scatoloni della roba vecchia e leggete bene il numero di serie!