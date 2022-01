A 66 anni è la donna più bella del mondo

Yazemeenah Rossi è una modella francese nata nel 1955, ha 66 anni ed è ancora bellissima. Yazemeenah ha iniziato a lavorare all’età di 30 anni, età insolitamente avanzata per iniziare a sfilare, eppure la sua carriera è stata insolitamente lunga, visto che è ancora in attività. Il suo segreto? Un mix di buone abitudini: è sempre stata attenta a ciò che mangia e per quanto possibile utilizza prodotti biologici per curare il suo corpo. E no, non ha mai fatto interventi chirurgici per sembrare più giovane. Il suo segreto non è sembrare una ragazzina, ma essere una bellissima donna, nonostante l’età. La Dreslyn, un marchio di biancheria intima, e l’azienda Land of Women hanno realizzato un servizio fotografico totalmente dedicato a lei. La fondatrice del The Dreslyn, Brooke Taylor Corcia, ha dichiarato: “Volevo una pubblicità di costumi da bagno con un’altra prospettiva, mostrando che i costumi da bagno non devono essere sessisti e che anche le donne anziane possono essere modeste e fare questo tipo di pubblicità”.Giu dicate voi stessi se non è ancora bellissima questa donna, sfogliate la gallery!