Deva Cassel vestita da Cat Woman conferma la sua bellezza eccezionale

Deva Cassel è una delle modelle più richieste del momento, e non solo per il cognome importante; la ragazza è di una bellezza indiscutibile, complici anche i tratti di mamma Monica Bellucci.

Sui social spesso delizia i fan con qualche scatto tratto dai suoi shooting; nell’ultimo si è davvero superata: la tutina in latex nera gli dona davvero parecchio. La jumpsuit ultraderente esalta la sua silhouette invidiabile, che unita ai tacchi a spillo fa sognare chi la guarda. Deva è ancora una ragazzina, ha soli 17 anni, ma sa già che il suo destino è legato alla moda o allo spettacolo, prima però finirà gli studi, com ha dichiarato alcuni mesi fa: “È difficile per me in questo momento trovare il tempo di lavorare nella moda, quanto vorrei, ma vado ancora a scuola. E voglio terminare i miei studi con successo".