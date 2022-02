6 foto bellissime per ricordare Monica Vitti

Monica Vitti è morta oggi, lo ha annunciato in un tweet Walter Veltroni: “Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni – scrive - mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto”.

L’attrice è stata una vera e propria icona del nostro cinema, rendendolo famoso in tutto il mondo. Da oltre 20 anni era lontana dalle scene a causa dell’Alzheimer che l’aveva colpita, privandola di ricordi e lucidità.

