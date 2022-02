Basta fiori e cioccolatini: a San Valentino si regalano sex toys!

I pupazzetti con scritto “I love you”, dimenticateveli perché non vanno più di moda da un pezzo. A san Valentino meglio regalare un sex toy! Se poi siete single, compratelo per voi stess*!

Ne esistono per tutti i gusti e tutte le fantasie. Ne abbiamo scelti alcuni per voi, i più in voga del momento. Quando scegliete un sex toy la cosa più importante è il materiale e quello da prediligere in assoluto è il silicone medicale, piacevole al tatto e facile da disinfettare. Evitare invece il PVC che potrebbe rilasciare cloruro di vinile e i materiali porosi che facilitano l’accumulo di batteri.

Ma veniamo alla parte più interessante. Tra gli oggetti sicuramente più popolari tra le donne c’è il succhiaclitoride, di cui è facile immaginare la funzione. Il nome forse è un po’ cruento, ma l’effetto è delicato e decisamente piacevole. Regalo perfetto per la fidanzata (o amante).

Il vibratore wireless è un altro oggetto molto divertente, studiato per la donna, ma coinvolge anche il partner, uomo o donna che sia, grazia all’ausilio di un telecomando che controlla la forza della stimolazione. Ideale da provare a cena fuori, magari proprio a San Valentino!

L’anello vibrante per il pene, chiaramente dedicato agli uomini, è in grado sia di stimolare i testicoli che di aumentare il piacere e la durata del rapporto. Regalo perfetto per il partner “frettoloso”.

Infine vi consigliamo il vibratore da dita, un piccolo oggetto vibrante che si può infilare alle dita e utilizzare sia sul proprio corpo che su quello del partner. Utile per sperimentare cosa piace e cosa no e scoprirsi insieme. Sexy e romantico.

