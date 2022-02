La scienza del bacio: meglio conoscerla bene in vista di San Valentino

Il bacio è uno dei gesti d'amore più importanti. Dal bacio si capisce molto di una coppia: più si baciano più si amano! Ma c’è modo e modo di baciarsi; gli uomini e le donne vivono questo gesto diversamente, come ha illustrato Focus in un articolo dedicato al bacio. Pensate che alcune ricerche dicono che il 59% degli uomini e il 66% delle donne ha riferito di aver rotto con il partner perché era un pessimo baciatore!

Ma perché ci baciamo? La scienza ci dice che il bacio è un test per valutare la compatibilità genetica. Durante il bacio ci si scambiano informazioni chimiche, odori, sapori e questo gesto scatena reazioni biologiche inconsce. I lunghi baci sono lunghi scambi di batteri (che visione romantica!) e servono a creare un microbioma simile nella coppia.

Altri studi sostengono che il bacio sia un modo di appianare i conflitti sociali. E che semplicemente si sia diffusa questa abitudine perché è un atto piacevole di cui le labbra sono protagoniste e le labbra sono una delle parti più sensibili del corpo umano.

Uomini e donne lo vivono diversamente: se per le donne il bacio è un test per valutare il partner e per verificare lo stato di salute del rapporto, per l’uomo è molto più semplicemente un preludio al sesso, un preliminare. Le donne tengono in considerazione molti più fattori e sono più schizzinose nei confronti di barba o dell’odore dell’alito, l’uomo è molto meno esigente.

Infine Focus ha affrontato la questione dello spazio personale: a volte un bacio è un salto nel vuoto, soprattutto il primo. Onde evitare di prendersi un palo in faccia, sarebbe meglio sondare il terreno. Il consiglio è quello di provare piano piano a invadere lo spazio interpersonale, magari avvicinandosi molto al viso dell’altro, scostandogli i capelli dla volto o facendo una carezza, in questo modo si valuta la reazione. Se corre a casa con la scusa dell’acqua che bolle, lasciate perdere il bacio, altrimenti, vale la pena tentare!