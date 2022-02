Quali sono i 5 film più belli degli anni’80 per i fan?

Gli anni’80 sono un cult, anche per il cinema, curiosando tra la lista della piattaforma cinematografica online Imdb, che contiene i voti di 83 milioni di utenti in tutto il mondo, il Corriere ha stilato una classifica dei film più amati degli anni 80, noi abbiamo selezionato i primi 5 per mostrarveli in gallery.

Al quinto posto troviamo I predatori dell'arca perduta, la pellicola che ha fatto conoscere Indiana Jones al mondo. Diretto da Steven Spielberg e uscito nel 1981, fu l’inizio di una saga che è ancora oggi tra le più amate.

Al quarto posto c’è il film italiano Nuovo Cinema Paradiso. Scritto e diretto da Giuseppe Tornatore, con le musiche di Ennio Morricone, un tributo al tricolore. Al terzo posto c’è un vero e proprio outsider che forse molti non conosceranno; si tratta di un anime giapponese: Una tomba per le lucciole; uscito nel 1988, è firmato Isao Takahata, il cofondatore di Studio Ghibli insieme a Hayao Miyazaki, decisamente più conosciuto. Il lungometraggio animato è ambientato nel Giappone della seconda guerra mondiale tra storia e fantasia. Al secondo posto torna un film notissimo e amatissimo: Ritorno al futuro. Diretto da Robert Zemeckis nel 1985 e con protagonista il giovane Michael J. Fox e Christopher Lloyd con il personaggio iconico di Doc. Un film che ha fatto fantasticare tutti sui viaggi nel tempo, fondendo fantascienza e cultura rock anni’80. Infine un primo posto quasi scontato quello de L'impero colpisce ancora, secondo capitolo (in ordine di uscita) di Star Wars, uscito nel 1980. Diretto da Irvin Kershner, L'Impero colpisce ancora incassò 209.398.025 dollari nei soli Stati Uniti, diventando così il film col maggior incasso del 1980.

