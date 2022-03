5 oggetti biodegradabili garantiti dalle star per salvare il pianeta

Tra le celebrities è sempre più diffusa una coscienza ambientalista forte e sono tante le star che promuovono innovativi oggetti biodegradabili che sostituiscono i loro antenati in plastica o materiali inquinanti. La plastica monouso è stata messa al bando e quindi le aziende sono corse ai ripari creando alternative green.

I glitter biodegradabili sono stati scelti da Harry Styles per la sua linea gender neutral, i nuovi glitter ecosostenibili sono stati studiati dall’Università di Cambridge e sono fatti di cellulosa, un materiale di origine vegetale che può essere ricavato da materiali di scarto come bucce di banana o il guscio che racchiude i chicchi di caffè.

Anche lo spazzolino diventa sostenibile. basta plasticaccia, ma adesso la moda impone gli spazzolini con il manico in legno, precisamente di bambù, così, terminata la sua vita si può gettare direttamente nell’umido.

I pannolini sono da sempre una vera croce per l’ecologia, i bambini ne fanno fuori quantità enormi e sono un bene irrinunciabile, ma se fossero pannolini bio, da gettare nell’umido, il pianeta ringrazierebbe. Tra le sostenitrici del pannolino bio c’è Jessica Alba, che ha addirittura lanciato il suo marchio di bio pannolini compostabili, tanto ci tiene.

Scarpe biodegradabili? Sì, è possibile, si tratta di scarpe che si decompongono piuttosto rapidamente, una volta terminato il loro utilizzo. A fare da testimonial Jason Momoa, bellezza selvaggia che non poteva che sostenere la salvaguardia della natura.

Infine anche gli occhiali da sole possono essere biodegradabili, garantisce Tom Brady, il campione di football americano che ha lanciato la sua linea di occhiali compostabili in collaborazione con il brand Christopher Cloos. Con un testimonial così, li comprereste ad occhi chiusi.

